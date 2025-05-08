Bursa’da Motosikletle Otomobil Çarpıştı

KAZA ANINDA YAŞANAN OLAY

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kaza meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza saat 13.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sürücü Ömer P. yönetimindeki 16 BHM 157 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve sokağa dönüş yapmakta olan Sürücü Abdülcebbar E. yönetimindeki 16 KKR 98 plakalı otomobile çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.