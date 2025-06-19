Haberler

Bursa’da Motosikletler Çarpıştı, İnceleme Başladı

İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Bursa’da yoğun trafikte seyir halindeki iki motosikletli, araçların arasından geçmeye çalışırken birbirlerine çarptı. Çarpışma sonucunda kontrolünü kaybeden motosikletler yola savruldu. Kazanın anları, bir aracın içindeki kameraya saniye saniye yansıdı.

GAZETEDE YER ALAN TRAFİK KURALLARI İHLALİ

Olay, Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yoğun trafikten kaçmak isteyen motosikletlilerin, trafik kurallarını hiçe sayarak şerit değiştirdikleri ve diğer araçların arasından ilerledikleri gözler önüne serildi. İki motosikletlinin çarpışması sonucunda yere düşmeleri, kamera kaydında belirgin bir şekilde yer aldı.

KAZA SONRASI YARDIM SEFERBERLİĞİ

Yere savrulan motosiklet sürücülerinin yardımına çevrede bulunan insanlar koştu. Şans eseri, kazayı ufak sıyrıklarla atlatan motosikletliler için tahkikat süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Sinop’ta Tarım Arazileri Korundu

Sinop'ta tarım arazilerinin korunması için İl Toprak Koruma Kurulu toplandı. Toplantıda, verimli toprakların gelecek nesillere taşınması için gerekli önlemler görüşüldü.
Haberler

Anamurlu Hacılar, Dualarla Memlekete Döndü

Hacca giden Anamurlu hacılar, ibadetlerini tamamlayarak memleketlerine döndü. Duygulu anların yaşandığı karşılama töreninde Diyanet İşleri'nin organizasyonu öne çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.