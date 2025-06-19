Bursa’da Motosikletler Çarpıştı, İnceleme Başladı

İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Bursa’da yoğun trafikte seyir halindeki iki motosikletli, araçların arasından geçmeye çalışırken birbirlerine çarptı. Çarpışma sonucunda kontrolünü kaybeden motosikletler yola savruldu. Kazanın anları, bir aracın içindeki kameraya saniye saniye yansıdı.

GAZETEDE YER ALAN TRAFİK KURALLARI İHLALİ

Olay, Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yoğun trafikten kaçmak isteyen motosikletlilerin, trafik kurallarını hiçe sayarak şerit değiştirdikleri ve diğer araçların arasından ilerledikleri gözler önüne serildi. İki motosikletlinin çarpışması sonucunda yere düşmeleri, kamera kaydında belirgin bir şekilde yer aldı.

KAZA SONRASI YARDIM SEFERBERLİĞİ

Yere savrulan motosiklet sürücülerinin yardımına çevrede bulunan insanlar koştu. Şans eseri, kazayı ufak sıyrıklarla atlatan motosikletliler için tahkikat süreci başlatıldı.