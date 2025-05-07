Bursa’da Motosikletli Şahıs Kayıplara Karıştı

BURSA’DA KURŞUNLAMA OLAYI

Bursa’da henüz kimliği belirlenemeyen bir motosikletli kişi, bir kıraathaneye ateş açarak olay yerinden kaçtı. Gece saatlerinde gerçekleşmesi, büyük bir sıkıntının önüne geçti. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Kanuni Caddesi üzerindeki kıraathanenin önünde sabah 05.00 sularında oldu. Motosikletli şahıs, kıraathanenin önüne gelerek 4 el ateş etti.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Ateş açtıktan sonra kullanmış olduğu motosiklet ile hızla olay yerinden ayrılan şüpheli, kayıplara karıştı. Silah seslerini duyup durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildiren vatandaşlar, durumu yetkililere iletti. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Görgü tanıklarının beyanları doğrultusunda çevrede bulunan güvenlik kameraları inceleniyor. Şüpheliyi yakalama çabaları devam ediyor.