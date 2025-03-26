Bursa’da Muhsin Yazıcıoğlu Dualarla Anıldı

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ’NİN ANMA TÖRENİ

Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve helikopter kazasında yaşamını yitirenler, 16. yıl dönümünde Bursa’da dualarla anıldı. Yazıcıoğlu ve İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş ile birlikte helikopterde bulunan 4 kişi, sevenleri tarafından Bursa Ulucami’de yapılan törenle anıldı. Teravih namazının ardından yüzlerce vatandaş, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve kazada hayatını kaybeden beş kişiyi dualarla yad etti. Namaz sonrasında ise merhumlar için helva dağıtıldı.

MÜHSİN YAZICIOĞLU’NA ADANAN DUYGU DOLU SÖZLER

Muhsin Yazıcıoğlu’nun milletin ve ülkenin bölünmez bütünlüğü konusundaki önemi vurgulandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, “25 Mart 2009, ebedi siyasi liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının suikast sonucu hayatını kaybettiği gün. Bu gün, tüm güzel ve iyi insanların kanlarının donduğu bir gündür. Büyük Birlik Partisi olarak Ulu Cami’nin manevi huzurunda şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okuttuk ve vatandaşlarımıza helva dağıttık. Tüm Türkiye’de ve Avrupa ile Balkanlar’da Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği olayın anılması için faaliyetler düzenliyoruz. 28 Mart Cuma günü, genel başkanımız Mustafa Destici’nin de katılacağı iftarda şehit ve gazi aileleri ile bir araya geleceğiz” dedi.

TOPLUMSAL BİRLİK ÇAĞRISI

Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Eyüp Eken, “25 Mart 2009’un 16. yıl dönümünde, her yıl olduğu gibi Ulu Cami’de bir araya gelerek hem Muhsin Yazıcıoğlu’nu hem de tüm şehitlerimizi anmak amacıyla mevlit okuttuk ve helva ikramında bulunduk. Ülkemiz şu anda zor bir süreçten geçiyor. Alperen Ocakları ve Büyük Birlik Partisi olarak gençlerimizi ve vatandaşlarımızı sağduyuya davet ediyoruz. Bizler, Muhsin Yazıcıoğlu’nun yolundan ilerleyen dava arkadaşları olarak ülkemizin varlığı ve birliği için tüm gayretimizi göstereceğiz. Ona layık olmak için elimizden geleni yapacağız inşallah” şeklinde konuştu.