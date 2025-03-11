Bursa’da Nadir Hastalıklar Sempozyumu Düzenlendi

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde nadir hastalıklar üzerine sempozyum

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde “Nadir Hastalıklar: Güncel Tedavi Yaklaşımları ve İleri Teknolojiler” başlıklı bir sempozyum düzenlendi. Programda alanında uzman konuklar, teknolojik gelişmelerle tanı ve tedavi süreçlerini masaya yatırdı. Sempozyum BUÜ Rektörlük Binası’nda gerçekleştirildi. Açılış töreninde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Bircan Demir ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Nirgül Köksal katılımcılara hitap etti.

İlk oturum başkanlığına profesyonel isimler

Sempozyumun ilk oturumunda başkanlık görevini Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hayriye Sarıcaoğlu, Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Sara Şebnem Kılıç Gültekin ve Çocuk Nöroloji Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Rabia Tütüncü Toker üstlendi. Ayrıca, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Şebnem Özemri Sağ, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel, Arş. Gör. Dr. Metehan Bacak, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Gülden Budak ve online katılımcı olarak Üsküdar Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan sunumlarını gerçekleştirdi.

İkinci oturumda deneyimli isimler

İkinci oturumun başkanlık görevini, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Erdal Eren, Çocuk Nefroloji-Romatoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Osman Dönmez ve BUÜ Elektronik Ana Bilim Dalı Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Umut Aydemir üstlendi. Bu oturumda, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arzu Çelik Fuss, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nden Dr. Arif Çetin ve online olarak Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Durdağı sunum yaptı. Ayrıca, “Nadir Hastalıklarda Genetik Tedavi Projelerinin Tasarım Süreçleri ve TEKNOFEST Deneyimi” konulu sunumları ile TEKNOFEST 2024 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Nadir Hastalıklar ve Genetik Tedavi Birincisi olan FUSion Takımı, Dr. Berkcan Doğan, Nurdeniz Nalbant, Yiğit Kurtuluş ve Umut Turak deneyimlerini paylaştı.

Farkındalık için sanatsal etkinlik

Sempozyumun kapanışında “Renkli Dokunuşlarla İz Bırak: Nadir Hastalıklar İçin Farkındalık” temalı bir Tuvale El Basma Atölyesi gerçekleştirildi. Bu etkinlik, katılımcıların nadir hastalık konusundaki farkındalığını artırmayı hedefledi. Ayrıca, TEKNOFEST 2023 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda Sağlık ve Yaşam Teknolojileri Kategorisi’nde En İyi Ön Kuluçka Girişimci Ödülü’nü kazanan Pullexo’dan İsmail Emir Yassı, “Nadir Hastalıklarda Prototip Geliştirilmesi: Mobil El Dış İskeleti” konulu sunumu ile de deneyimlerini aktardı.