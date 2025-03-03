Bursa’da Narkotik Eğitimi ve Etkinlikler

BURSA’DA NARKOTİK EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü, “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “Narko Nokta” başlıklı eğitim ve etkinliklerle şehrin çeşitli noktalarında toplam 3 bin 772 kişiyi bilgilendiriyor. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ile mücadele amacını gütmektedir ve bilgilendirme ile farkındalık çalışmalarını devam ettiriyor.

ETKİNLİKLERİ ÇEŞİTLENDİRİYORLAR

Ekipler, eğitim ve etkinlik faaliyetleri çerçevesinde 21 ayrı etkinlik düzenleyerek 3 bin 772 kişiye ulaşarak “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “Narko Nokta” konularında farkındalık eğitimleri gerçekleştiriyor. Bu faaliyetler, toplumu uyuşturucu konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçiriliyor.