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Bursa’da Narkotik Eğitimi ve Etkinlikler

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BURSA’DA NARKOTİK EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü, “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “Narko Nokta” başlıklı eğitim ve etkinliklerle şehrin çeşitli noktalarında toplam 3 bin 772 kişiyi bilgilendiriyor. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ile mücadele amacını gütmektedir ve bilgilendirme ile farkındalık çalışmalarını devam ettiriyor.

ETKİNLİKLERİ ÇEŞİTLENDİRİYORLAR

Ekipler, eğitim ve etkinlik faaliyetleri çerçevesinde 21 ayrı etkinlik düzenleyerek 3 bin 772 kişiye ulaşarak “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “Narko Nokta” konularında farkındalık eğitimleri gerçekleştiriyor. Bu faaliyetler, toplumu uyuşturucu konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçiriliyor.

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