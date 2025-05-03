Bursa’da Narkotik Operasyonu Gerçekleşti

BURSADA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine karşı bir operasyon düzenliyor. Bu operasyona toplam 600 personel katılırken, 5 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonda 41 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34’ü tutuklandı, 7 şüpheliden ise 4’ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ŞÜPHELİLER VE BULGULAR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirildi. Operasyona özel harekat, çevik kuvvet, dedektör köpekleri, İHA’lar ve 100 ekiple katılan toplam 600 personel yer aldı. Şafak vakti yapılan baskınlarda kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. Ekiplerin eş zamanlı olarak yaptığı baskınlarda ve arama yapılan tırlarda; 2 kilo 700 gram kokain, bin 500 kök Hint keneviri bitkisi, 30 bin adet ecstasy hap, 2 kilo 300 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 250 gram esrar, 160 adet sentetik ecza ve 35 gram sentetik kannabinoid madde ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 180 bin TL nakit para da bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonda yaşanan nefes kesen anlar kameraya kaydedildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 41 şüpheliden 34’ü tutuklandı, 7 şüpheliden 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.