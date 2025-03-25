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Bursa’da Narkotik Polisi Eğitim Etkinlikleri

EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çeşitli eğitim ve etkinlik faaliyetlerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda “En İyi Narkotik Polisi Anne”, “Narko Nokta” ve “Narko” isimli başlıklarla düzenlenen etkinlikler, şehrin farklı bölgelerinde gerçekleştirildi.

Son yapılan etkinlikler sonucunda toplamda 5 bin 233 kişiye ulaşıldı. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri etkinliklerde uyuşturucu ile mücadele eğitimi veriyor ve vatandaşlar arasında farkındalık oluşturuyor. Bu sayede, şehirdeki toplum bilincinin artırılması hedefleniyor.

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