Bursa’da Narkotik Şube Eğitimleri Sürüyor

EMNİYETİN NARKOTİK ŞUBE ÇALIŞMALARI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü, “En İyi Narkotik Polisi Anne”, “Narko Nokta” ve “Narko” başlıklı eğitim ile etkinlik faaliyetleri aracılığıyla şehrin çeşitli yerlerinde 3 bin 949 kişiyi bilgilendiriyor. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele konusundaki eğitimlerini ve farkındalık etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor.

ETKİNLİKLERİN KAPSAMI

Son olarak gerçekleştirilen 24 ayrı etkinlik sayesinde 3 bin 949 kişiye ulaşan Narkotik Şube Müdürlüğü, “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “Narko Nokta” konulu farkındalık eğitimleri ile etkinliklerini başarıyla tamamlıyor. Bu faaliyetler, toplumsal bilinç oluşturma ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik farkındalık artırma amacını taşıyor.