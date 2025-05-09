Bursa’da Öğrenciler Akran Zorbalığı Yaşadı

OLAYLA İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ortaokul öğrencileri arasında yaşanan akran zorbalığı olayında İl Milli Eğitim Müdürlüğü duruma müdahale etti. Olayın meydana geldiği gün, bir ortaokul öğrencisi belirttiği iddialara göre, okul arkadaşı olduğu düşünülen başka bir kızı darp etti. Olaya tanıklık eden öğrencilerin, durum yerine cep telefonlarıyla olayın kaydını almaya çalışmaları dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler sonrası aileler ve çevre sakinleri olaya sert tepkiler gösterdi. Mağdur kızın ailesi, olay sonrası hukuki süreç başlattıklarını ve kızlarının psikolojik destek aldığını belirtti.

RESMİ KURULUŞLARDAN HIZLI MÜDAHALE

Meydana gelen olayın ardından Yenişehir Cumhuriyet Savcılığı ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri olaya müdahale etti. 6 Mayıs tarihinde okul dışında gerçekleşen olayda, il dışından gelen bir öğrencinin, henüz bilinmeyen bir sebeple fiziksel müdahalede bulunduğu bilgisi alındı. Yetkililer, “Olayın 06.05.2025 tarihinde öğle arasında yaşandığı ve il dışından gelen bir öğrencinin, bilinmeyen bir nedenle başka bir öğrenciye fiziksel müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir” dediler. Olay anı birçok öğrenci tarafından kayda alınmış ve bu görüntüler sosyal medya üzerinde hızla yayıldığı bildirildi. Okul yönetimi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü hızlı bir şekilde harekete geçti.

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKEN TEDBİRLER ALINIYOR

Olayla ilgili olarak, olaya karışan öğrencilerle rehberlik servisi tarafından görüşmeler yapıldı ve Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu tarafından disiplin işlemleri başlatıldı. Mağdur öğrenciye psikolojik destek sağlandı ve velisi ile iletişime geçilerek süreç hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından mağdur öğrenci ve velisinin ifadeleri alındığı belirtildi. 07.05.2025 tarihinde, Yenişehir Cumhuriyet Savcılığı’nın konuyla ilgili soruşturma başlattığı ve olayda yer alan öğrencilerin ifadeleri alındığı açıklandı. Hem idari hem de adli sürecin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Yetkililer, sosyal medyada yayılan bazı bilgilerin yanıltıcı olabileceğine dikkat çekerek, resmi açıklamalardan başka bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini ifade ettiler. Öğrencilerin güvenliği ve psikolojik sağlığı için gerekli tüm önlemlerin alındığı, okullarda akran zorbalığına yönelik farkındalık çalışmalarının artırıldığı kaydedildi.