Bursa’da Öğretmen Kalp Krizi Geçirdi

ÖĞRETMENİN FENALAŞMASI VE HAYATINI KAYBETMESİ

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesindeki Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu’nda karne dağıtımı sırasında aniden rahatsızlanan öğretmen Hasan Aslan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öğrencileriyle birlikte karne gününü kutlayan Aslan, bir anda fenalaştı. Mesai arkadaşlarının hemen sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleler yetersiz kaldı ve öğretmen kurtarılamadı.

EĞİTİM CAMİASINDA DERİN ÜZÜNTÜ

Hasan Aslan’ın vefatı, okulda büyük bir üzüntüye neden oldu. “Öğretmenin vefat haberi, başta öğrencileri olmak üzere tüm eğitim camiasını yasa boğdu.” ifadesiyle durumu aktaran kaynaklar, haberi alan küçük öğrencilerin karne sevinçlerinin gözyaşlarıyla yer değiştirdiğini belirtti.

YKS SINAVINDA BABASINI KAYBEDEN GENÇ KIZ

Acılı günün detayları arasında, Hasan Aslan’ın kızının da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) gireceği bilgisi dikkat çekti. Sınav isiyle heyecan yaşayan genç kız, aynı zamanda babasını kaybetmenin derin acısını da yaşıyor. Çevresindekilerin desteğiyle bu zor süreçte ayakta kalmaya çalıştığı aktarıldı.

CENAZE TÖRENİ

Hasan Aslan’ın cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Hamitler Mezarlığı’na defnedildi. Bu acı olay, eğitim camiasında derin izler bıraktı.