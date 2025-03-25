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Bursa’da Öksüz ve Yetimlere Bayram Hediyesi

BAYRAM ÖNCESİ YARDIMLAŞMA GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’ndan önce, vakıf medeniyetinin önemli bir unsuru olan yardımlaşma ve dayanışma geleneğini sürdürüyor. Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya illerinde yaşayan 776 öksüz ve yetim çocuk için bayram sevincini artırmak amacıyla toplamda 4 bin lira değerinde hediye çeki dağıtıldı.

ÇOCUKLARA ÖZEL HEDİYELER

Bu hediye çekleri, çocukların bayramlık alışverişlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri için özel olarak tasarlandı ve Bursa Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından doğrudan çocukların evlerine teslim edildi. Ayrıca, bayram kutlamaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’nun selamları da iletildi.

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