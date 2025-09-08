Bursa’da Okul Açılışında Trafik Yoğunluğu

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bursa’da okulların açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik adeta durma noktasına geldi. Alınan tedbirler ve kaza olmaması sayesinde öğrenciler ve veliler son dakika da olsa okullara ulaşabildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı resmi olarak başladı. Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci ders başı yaparken, Bursa’da bu sabah 657 bin öğrenci ve 41 bin öğretmen ders başı yaptı.

OKUL ARAÇLARI TRAFİĞİ ARTIRDI

Bursa’daki yoğun araç trafiği, okulların açılmasıyla daha da arttı. Okul servislerine ek olarak, çocuklarını özel araçlarıyla okula götüren velilerin de eklenmesiyle Uludağ Üniversitesi kavşağından Acemler kavşağına kadar trafik uzadı. Acemler Kavşağı’nda ise akıcı bir trafik gözlemlendi. Bazı zamanlarda İzmir ve Mudanya yönünde durmalar yaşansa da bu yönlerden şehir merkezine ulaşım daha akıcıydı.

TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK

Okula ve işe giden vatandaşlar, sabah saatlerinde otobüs ve metro duraklarında yoğunluk oluşturdu. Ayrıca okul önlerinde de 8.30-9 saatleri arasında gelen veliler nedeniyle kalabalık oluştu. Bu yoğunluğun ilerleyen günlerde toplu taşıma araçlarının daha fazla kullanılmasına bağlı olarak azalabileceği ifade ediliyor.