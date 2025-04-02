Bursa’da Okuldan Atatürk Büstü Çalındı

ATATÜRK BÜSTÜ ÇALINDI

Bursa’da bulunan bir okulda, kimliği belirsiz kişi veya kişiler Atatürk büstünü çalıyor. Olay, Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nde yer alan okulda gerçekleşiyor. Tatil sürecinde okulda yaşanan bu durum, hırsızlık olayı olarak dikkat çekiyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Pazartesi günü okula gelen güvenlik görevlisi, çalınan büstü fark ederek durumu hemen polis ekiplerine bildiriyor. İhbar sonrası olay yerine polis ekibi sevk ediliyor. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede detaylı bir araştırma gerçekleştirirken, güvenlik kameralarını da incelemeye alıyor. Polis, failleri yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.