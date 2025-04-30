Bursa’da Olay Davası Devam Ediyor

DURUŞMANIN DEVAMI

Bursa’da, İstanbul-İzmir Otoyolu’nda hasta taşıyan ambulansın sürücüsüyle başka bir araçtaki kişilerin karıştığı kavgaya dair dört sanığın tutuksuz yargılandığı davanın süreci devam etti. Duruşma, Bursa 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi ve müşteki sanıklar Selim Y, Melih Y, Semih Y ve Muhammed Ali K. ile taraf avukatları davaya katıldı.

KÜFÜR İDDİASI VE BEKLENTİLER

Müşteki sanık Selim Y, olay günü müşteki sanık Muhammed Ali K’nın araç içerisinde kendilerine küfür ettiğini iddia etti. Şikayetçi olduğunu ifade eden Selim Y, suçsuz olduğunu dile getirerek beraatını talep etti. Cumhuriyet savcısı ise sanık Melih Y hakkında verilen adli kontrol kararının devam etmesini, ayrıca müşteki sanık Muhammed Ali K hakkında raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için yeniden rapor alınmasını istedi. Mahkeme hakimi, Muhammed Ali K’nın yaralanmasına dair kemik kırığı olup olmadığı hakkında daha önce verilen raporlardaki çelişki sebebiyle yeni bir rapor alınmasına ve Melih Y hakkında verilen adli kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN ARAŞTIRILMASI

Ambulans, 10 Ekim’de, kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G’yi Gemlik Devlet Hastanesi’nden alarak Bursa Şehir Hastanesi’ne götürmek üzere yola çıkmıştı. İstanbul-İzmir Otoyolu’na giren ambulans, emniyet şeridinde ilerlerken arkasında bulunan otomobilin sürücüsü Selim Y ve oğlu Melih Y, ambulansın içinde hasta olmadığını ileri sürerek sürücüye saldırmıştı. Olay sonrası baba Selim Y, oğulları Semih ve Melih Y, ambulans sürücüsü Muhammed Ali K ile karşılıklı olarak şikayetçi olmuştu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Selim Y adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, oğlu Melih Y ise tutuklandı. Melih Y, geçen aralıkta görülen davanın ilk duruşmasında yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.