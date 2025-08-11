Haberler

Bursa’da Ölü Bulunan Berat Demirtaş

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir gün boyunca kendisinden haber alınamayan Berat Demirtaş (40), çalıştırdığı çay ocağında hareketsiz halde bulundu. Olay, Mahmudiye Mahallesi Egemen Sokak’ta yer alan çay ocağında saat 21.30 sıralarında gelişti. Ailesi, Demirtaş’tan haber alamayınca iş yerine gitti. Çay ocağının kapısının kilitli olduğunu gören aile, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, çay ocağının kapısını kırarak içeri girdi. İçeri girdiklerinde Demirtaş’ı hareketsiz bir şekilde buldular. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Berat Demirtaş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Demirtaş’ın durumunu öğrenen ailesi, gözyaşlarına boğuldu.

Berat Demirtaş’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

Simcha, Açık Alanı Tercih Etti

Gazze'deki çatışmalar devam ederken, İsrailli radikal yerleşimcilerin hükümet desteğiyle Batı Şeria'da toprak alımına girişmesi, işgal altındaki bölgelerde şiddet olaylarını artırıyor.
Edirne’de Yangın Evlere Sıçrayabilir

Enez'de 10 saat süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşmakta. Yangınla mücadele eden ekipler, durumu kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

