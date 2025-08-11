Bursa’da Ölü Bulunan Berat Demirtaş

ÖLÜ BULUNMA İNFAZI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir gün boyunca kendisinden haber alınamayan Berat Demirtaş (40), çalıştırdığı çay ocağında hareketsiz halde bulundu. Olay, Mahmudiye Mahallesi Egemen Sokak’ta yer alan çay ocağında saat 21.30 sıralarında gelişti. Ailesi, Demirtaş’tan haber alamayınca iş yerine gitti. Çay ocağının kapısının kilitli olduğunu gören aile, durumu polise bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, çay ocağının kapısını kırarak içeri girdi. İçeri girdiklerinde Demirtaş’ı hareketsiz bir şekilde buldular. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Berat Demirtaş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Demirtaş’ın durumunu öğrenen ailesi, gözyaşlarına boğuldu.

CENAZE VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Berat Demirtaş’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.