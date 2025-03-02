Bursa’da Ölümden Dönen Kadın Evlenecek

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, kıskançlık nedeniyle erkek arkadaşının tabancasından vücuduna 7 mermi isabet eden kadın, başına dayanan silahın tutukluk yapmasıyla hayatını kaybetmedi ve 10 saat boyunca ölü taklidi yaptı. Ardından 23 gün boyunca bir cesetle aynı odada rehin tutulup işkence ve tacize maruz kaldıktan sonra, bütün bu yaşananlara rağmen evlilik hazırlıkları yapmaya başladı. Olay, 22 Haziran 2023 tarihinde Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.

OLAYIN DETAYLARI

İddialara göre, İlyas Sarıkaya, mahalle arkadaşı olan Recep Özaslan’ı, Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. ile birlikte yaşadığı eve çağırdı. Uyuşturucu madde etkisinde olan Sarıkaya, sevgilisiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan’ı tabancayla vurdu. Ağır yaralanan arkadaşı için ‘acı çekmesin’ diyerek iki kez daha ateş etti. Özaslan, olay yerinde can verirken, İlyas Sarıkaya sevgilisi F.O.’ya da ateş açtı. 7 mermiyle yaralanan kadın, başına ateş etmeye çalışırken silahın tutukluk yapması sonucu kurtuldu. Sarıkaya, “ölü” diye bıraktığı kadının 10 saat sonra hala hayatta olduğunu gördüğünde cinsel saldırıda bulundu. Cesedi önce çarşafa sonra da streç filme saran Sarıkaya, F.O.’ya da 23 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu.

KOMŞULARDAN İHBAR

Özaslan’ın cesedinin çürümesi ile oluşan koku komşuları rahatsız edince, ihbar üzerine polis ekipleri eve yönlendirildi. Sarıkaya, eve gelen polisleri silah zoruyla tehdit edip sevgilisini pencereye çıkartıp sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi. Olay, F.O.’nun 12 Temmuz’da, Sarıkaya’nın unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.

F.O., annesine yazdığı mesajda, “Odada ceset var. Telefon dinleniyor. Diafon açık, mesaj yazma. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek” diye bildirdi. Bu mesaj sonrası F.O.’nun annesi polise giderek şikayette bulundu. Polis, yaralı F.O. ile mesajla irtibat kurduktan sonra Sarıkaya’yı eve yönlendirdi. Sarıkaya, F.O.’nun annesinin evinin önünde otomobilini park ettiği sırada polisler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Eve giden ekipler, ağır yaralı F.O. ve ceset ile karşılaştı.

HAPİS CEZASI TALEBİ

İlyas Sarıkaya hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “kasten öldürme”, “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme”, “cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yargılanma sürecinde verdiği ifadede Sarıkaya, F.O. ile nişanlı olduklarını, arkadaşı Recep Özaslan’ı kalması için eve çağırdığını belirterek, “Ben düşündüğüm gibi bir niyetim yoktu. F.O. uyuşturucu bağımlısıydı” dedi. Davanın kararı, ağır ceza mahkemesinde görülecek.

HASTANE SÜRECİ VE YAŞAM MÜCADELESİ

Tedavi sürecinde çeşitli operasyonlar geçiren ve 7 mermiden 6’sı vücudunda kalan Fatma O., olaydan iki yıl sonra bile yaşadığı dehşeti unutup hayata tutunmak için evlilik hazırlıkları yapıyor. “Yaşadığım her şeyden sonra ben kazanacağım” diyen Fatma O., yaşadıklarını anlatırken hala büyük travmalar yaşadığını ifade etti.

Eşi David “Elimden geldiği kadar yanında olmaya çalışıyorum” açıklamasında bulunurken, çift; İhlas Medya tarafından kendilerine getirilen gelinlikle duygusal anlar yaşadı. Fatma, gelecekteki günlerini umutla beklerken, azalarak devam eden travmalarının üstesinden gelmeye çalıştığını vurguladı.