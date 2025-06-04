Bursa’da Önce Kaçtı, Sonra Yakalandı

BURSA’DA OPERASYON ANLARI KAMERADA

Bursa’da üzerinde “yaralama” suçundan hapis cezası bulunan bir zanlının yakalanma anı, fotoğrafik bellek gibi kaydedildi. Olay, Yıldırım ilçesindeki Güllük Mahallesi Gülsever Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri U.B. isimli şahsın evinde gizlendiğini belirledi ve hemen harekete geçti.

EKİPLERİN YAKLAŞTIĞINI ANLAYINCA KAÇTI

Polis ekibi, U.B.’yi bulmak için Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’nden hızla operasyon düzenledi. Ekipler, evin çevresinde U.B.’yi aramak için bulundukları sırada, zanlının yan komşusunun evinin kömürlük kısmına saklandığını keşfetti. U.B., ekiplerin açığa çıkardığını öğrendiği an kaçmaya çalıştı. Ancak ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı ve etkisiz hale getirilerek emniyete alındı. U.B.’nin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.