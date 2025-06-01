Bursa’da Orhan, Eşini Vurdu

OLAYIN GECİKMEZ ŞARTLARI

Bursa’da, Orhan S. (39), sabah saatlerinde barışmak amacıyla çiçek gönderdiği ayrı yaşadığı eşi Sabriye S.’yi (34), öğleden sonra çocuklarının önünde tabancayla sol bacağından vurdu. Olaya karışan Orhan S., 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanırken, ilk duruşmada eşi Sabriye S.’nin şikayetçi olmaması üzerine tahliye edildi. Olay, 2024 yılının Mart ayında Gemlik ilçesindeki Hamidiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleşti. Orhan S., eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle yolda, çocuklarının yanında Sabriye S.’yi bacağından yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine gitti.

SALDIRI VE GÖZALTINA ALMA

Sabriye S., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Orhan S. gözaltına alındı. Emniyette yapıldığı işlemler sonrası adliyeye sevk edilen Orhan S., tutuklandı. Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘Yaralama’, ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’, ‘Kadına karşı tehdit’ ve ‘Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçlamalarıyla toplam 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURUŞMADA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Duruşmaya müşteki olarak katılan Sabriye S., sanığın 18 yıllık eşi olduğunu belirtti ve “Aramızda geçimsizlik vardı. Ayrı yaşıyorduk. Olay gününün sabahı Orhan bana barışmamız için çiçek gönderdi. Çok mutlu oldum. Sonrasında aynı gün beni çocuklarımızın yanında tabancayla yaraladı. Olsun. Kendisinden şikayetçi değilim. Tahliye edilmesini istiyorum” dedi.

SAVUNMA VE HUKUKİ DURUM

Sanık Orhan S., mahkemede verdiği ifadede eşini yaralamak gibi bir niyeti olmadığını belirterek, “Sabriye’yi korkutmak istemiştim. Biz ayrı yaşıyorduk. Beni kahvaltıya davet etmişti, ben de barışmak için ona çiçek almıştım. Sonra aramızdaki geçimsizlikler devam etti. Olay günü eşim elimde silahı görünce elime vurdu ve silah patladı” diye konuştu. Sanığın avukatı Uğur Kösa, müvekkilinin davranışını eşinin gerçekleştirdiği haksız fiil karşısında birikmiş hiddet ve şiddetli elemin etkisiyle yaptığını ifade ederek, mahkemeden müvekkilinin eyleminin haksız tahrik altında gerçekleştiğini kabul etmesini istedi. Mahkeme hakimi duruşmayı erteledi ve 35 gün cezaevinde kalan Orhan S.’nin tahliyesine karar verdi.