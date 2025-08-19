Bursa’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde yaşanan orman yangını kontrol altına alındı. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sayesinde alevler büyümeden söndürüldü. Şimdi bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

YOĞUN MÜDAHALE İLE ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Öğle saatlerinde başlayıp kısa sürede büyüyen yangına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve helikopterlerle müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor. Nilüfer’de paniğe neden olan alevler, havadan da görüntülendi.