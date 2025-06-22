Bursa’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGIN BÜYÜK ÇAPTA MÜDAHALEYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Kestelek Mahallesi’nde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlak verdi.

VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Yangını fark eden vatandaşlar, hemen yetkililere ihbarda bulundu. Olayın ardından itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı. 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı ve toplamda 45 personel, yangının söndürülmesi için seferber oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

ÇIKIŞ NEDENİ İNCELENİYOR

Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı. Çalışmalar, yangının sebebinin belirlenmesi ve ileride oluşabilecek benzer durumların önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.