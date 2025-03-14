Bursa’da Orman Yangını Söndürülüyor

YANGIN MUSTAFAKEMALPAŞA’DA BAŞLADI

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda bir yangın meydana geldi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangın, Mustafakemalpaşa ilçesi Söğütalan Mahallesi’nde yer alan zirai alanda başlıyor. Alevlerin kısa sürede ormanlık alana sıçraması sonucu büyük bir panik yaşanıyor.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangına 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve 45 personelle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları hızla sürüyor. Yangının söndürülmesi için gerekli tüm önlemler alınıyor.