Haberler

Bursa’da Orman Yangını Söndürülüyor

YANGIN MUSTAFAKEMALPAŞA’DA BAŞLADI

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda bir yangın meydana geldi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangın, Mustafakemalpaşa ilçesi Söğütalan Mahallesi’nde yer alan zirai alanda başlıyor. Alevlerin kısa sürede ormanlık alana sıçraması sonucu büyük bir panik yaşanıyor.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangına 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve 45 personelle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları hızla sürüyor. Yangının söndürülmesi için gerekli tüm önlemler alınıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tayga İsimli Gemi Çanakkale Boğazı’nda Arızalandı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 116 metre uzunluğundaki 'Tayga' gemisi makine arızası nedeniyle Karanlık Liman'a yönlendirildi. Kılavuz kaptan ve römorkör eşlik etti.
Haberler

Paşinyan: Ermeni Soykırımı Önceliklerimizde Değil

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni Soykırımı'nın uluslararası tanınmasını şu anda dış politika öncelikleri arasında görmediklerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.