Bursa’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

YANGIN GÜNDOĞDU TEPELERİNDE BAŞLADI

Bursa’da, ulusal ve yerli radyo ile televizyon vericilerinin bulunduğu Gündoğdu tepesine yakın bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale süreci hızla başladı.

BÖLGEDEKİ SİTELERDEN İHBAR GELDİ

Saat 14.00 sularında, Gündoğdu tepesi olarak bilinen alandaki sağ tarafta bulunan ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Mahalle sakinleri tarafından fark edilerek ihbar edilen yangına, Orman ve itfaiye ekipleri arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale etti. Yangının yayılan alevlerine ek olarak, 2 helikopter ile de havadan müdahale gerçekleştirildi.