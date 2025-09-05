Haberler

Bursa’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

YANGIN GÜNDOĞDU TEPELERİNDE BAŞLADI

Bursa’da, ulusal ve yerli radyo ile televizyon vericilerinin bulunduğu Gündoğdu tepesine yakın bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale süreci hızla başladı.

BÖLGEDEKİ SİTELERDEN İHBAR GELDİ

Saat 14.00 sularında, Gündoğdu tepesi olarak bilinen alandaki sağ tarafta bulunan ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Mahalle sakinleri tarafından fark edilerek ihbar edilen yangına, Orman ve itfaiye ekipleri arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale etti. Yangının yayılan alevlerine ek olarak, 2 helikopter ile de havadan müdahale gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Keşan’da Askerler Tedavi Edildi

Keşan'daki orduevinde çıkan yangında 16 asker duman zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı, tedavi sonrası hepsi taburcu edildi.
Haberler

Sakarya’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Sakarya'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 72 kök kenevir ile 58 kök skunk bitkisi bulundu. 63 yaşındaki A.K. tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.