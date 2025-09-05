Bursa’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

YANGININ BAŞLANGICI VE MÜDAHALE

Bursa’da, Gündoğdu tepesine yakın olan ormanlık alanda yangın başladı. Yangının çıkış noktası, saat 14.00 sularında Gündoğdu tepesi’nin sağ tarafındaki alan olarak belirlendi. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı. Gündoğdu mahalle sakinleri, yangını fark ederek hemen ihbarda bulundu.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangına, Orman ve itfaiye ekipleri tarafından arazi araçları ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor. Hızla yayılan alevlerle baş edebilmek için bölgeye 2 helikopter gönderildi. Hem karadan hem de havadan yapılan müdahaleler, yangının kontrol altına alınabilmesi için sürdürülüyor.