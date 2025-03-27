Bursa’da Otel Yangını: Türkiye Kayakçısı Öldü

ULUDAĞ’DA YANGIN OLAYI VE KAYIP

Bursa Uludağ’da bulunan Kervansaray Otel’de çıkan yangın, oldukça korkunç bir durumda hayatını kaybeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ile oğlu Berkin Usta’nın hayatlarını kaybetmesiyle sonuçlandı. İkilinin yangın sırasında meydana gelen olayda alevlerin arasında kalmış olduğu belirtiliyor.

OTEL MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Olayın ardından, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel müdürü Tekin Demir’i gözaltına aldı. Demir’in, jandarma komutanlığına getirilerek ifadesinin alınması sonrası adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden Yahya Usta’nın aile bireyleriyle birlikte kayak sezonu sona erdiği için dünkü gece kayak takımlarını topladığı ve bayram tatiline gitme planı yaptığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Berkin ve Yahya Usta’nın cenazelerinin adli tıp kurumu morguna kaldırıldığı ifade edildi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ

Otelin kayak odası ve kafeteryasını işleten Yahya Kemal Usta’nın, yangın esnasında oğlu Berkin Usta ve eşi Fikriye Usta ile birlikte otelde bulunduğu görüldü. Yangının otelin verandasına yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcım sebebiyle çıktığı, bunun sonucunda verandanın üzerindeki plastik alanın alev aldığı iddiaları ortaya atıldı.

OLİMPİYATTA KAYAK YARIŞLARI

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini milli takım sporcusu olan Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda büyük slalom dalında Türkiye’yi temsil etti. 89 sporcu arasında ilk inişinde 1.17.91’lik derecesiyle 45’inci olan Berkin, ikinci inişinde 1.24.81’lik derece elde etti. Toplamda 2.42.72’lik derecesiyle ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında 43’üncü sırada yer alarak büyük bir başarı gösterdi.