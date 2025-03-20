Bursa’da Otizmli Çocuk Darp İddiası

OTİZM HASTASI ÇOCUKTA DARPA İDDİASI

Bursa’da, yüzde 100 otizm hastası olan 11 yaşındaki bir çocuk, iddialara göre öğretmeni tarafından darp edildi. Çocuğun ailesi, okuldan dönen B.A.Ş.’nin vücudundaki morlukları görünce öğretmenden şikayetçi oldu. Nizamettin Ş. (53) ve İnci Ş. (50), 4 çocuklarından en küçüğü olan B.A.Ş. için özel eğitim ve uygulama okuluna kayıt yaptırdı. Aile, okuldan gelen çocuğun vücudunda çeşitli yerlerde morluklar gördü.

ÖĞRETMENDEN GELEN AÇIKLAMA

Olay hakkında bilgi alan aile, öğretmeni aradı. Öğretmen S.A., çocuğun çok hareketli olduğunu belirterek, B.A.Ş.’nin ders sırasında sıralara çarptığını iddia etti. Ancak ertesi gün, B.A.Ş.’nin vücudundaki morlukların arttığını gören aile, çocuğun öğretmeninin kendisini yere attığını söylediği bilgisini aldı. Bunun üzerine hastaneye giderek darp raporu alındı ve S.A. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aile, öğretmenden şikayetçi olduktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, S.A. hakkında soruşturma başlattı. Sınıf öğretmeni S.A. açığa alındı ve sözleşmesi feshedildi. B.A.Ş.’nin babası Nizamettin Ş., “Oğlum doğuştan otizm hastası. Okuldan geldiğinde yüzünde morluklar vardı. Öğretmeni aradım, ama o oğlumun hareketli olduğunu söyledi. Daha sonra morluklar arttı” dedi. Ayrıca, “Oğlumun kafasında ve vücudunda şişlikler vardı. Darp raporu aldık ve öğretmenden şikayetçi oldum. Oğlum ağrıdan uyuyamıyor. Buradan Adalet Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı’na sesleniyorum. Konuyu takip etsinler” diye ekledi.