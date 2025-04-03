Bursa’da Oto Tamir Mağazasında Yangın Çıktı

OTOMOBİL TAMİR DÜKKANINDA YANGIN

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir oto tamir ve yedek parça dükkanında yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, yangın, Küçük Sanayi Sitesi 14. Sokak’ta yer alan dükkanın iç kısmında patlak verdi. Olayın hemen ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. İş yerinin içerisinde bulunan araçlar, tedbir amacıyla dışarıya çıkarıldı.

YARALANMA OLMADAN SONUÇLANDI

Yangında herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme durumu yaşanmadığı bildirildi. Yangının sebebiyle ilgili olarak tahkikat başlatıldı.