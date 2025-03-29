Bursa’da Otomobil Durağa Daldı: 1 Ölü

OTOMOBİL DURAKTAKİ YOLCULARA DALDI

Bursa’da dün iftar saati meydana gelen bir kaza sonucunda kontrolden çıkan bir otomobil, otobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Olay sonucu ağır yaralanan Mesut Cambaz, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza, akşam saat 19.00 civarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Alaa S. yönetimindeki 34 RB plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otobüs bekleyenlerin arasına girdi.

KAZANIN SONUCU DRAMATİK OLDU

Otomobil, otobüs durağına dalarak duraktaki yolcuları engelledikten sonra aydınlatma direğini devirerek durabildi. Olayın yaşanmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza sonucunda Mesut Cambaz ve Metin K. ağır yaralanırken, Melike R., Miyeser R., Yılmaz Ö. ve Mevlüt Ö. isimli bireyler de yaralandı. Yaralılar, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Mesut Cambaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Metin K.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.