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Bursa’da Otomobil Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa’da meydana gelen bir trafik kazasında otomobiliyle tıra çarpan sürücü ağır yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Olay, Yıldırım ilçesindeki Yakın Çevre Yolu’nda gerçekleşti.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre, B.K. yönetimindeki 16 EK 629 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek tırın altına girdi. Kazayı gören çevredekiler, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çabuk ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücü B.K.’yi araçtan çıkararak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

YOL TRAFİĞE KAPANMAK ZORUNDA KALDI

Kazanın ardından yol, bir süre tek şeritten trafiğe açıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

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