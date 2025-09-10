Bursa’da Otomobil Sürücüsü Tartıştı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İLE OTOBÜS ŞOFÖRÜ ARASINDA TARTIŞMA

Bursa’da ters yöne giren bir otomobil sürücüsü ile otobüs şoförü arasında yol verme konusunda bir tartışma yaşandı. Otobüs şoförü, kendi şeridinden ilerlerken yol vermemesi üzerine sürücü ile tartışma başladı.

KÜFÜRLER VE ARAYA GİRMEK

Otomobil sürücüsü, aracından inerek otobüs şoförüne küfürler etmeye başlayınca gerginlik daha da arttı. Çevrede bulunan vatandaşlar, tarafları sakinleştirmek için araya girdi. Bu olay, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.