Bursa’da Otomobil Takla Attı, Yaralı Var

KAZA ANINDA YAŞANAN OLAYLAR

Bursa’da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil, kaldırımda yer alan aydınlatma direğine ve reklam panolarına çarparak takla attı. Meydana gelen bu kaza sonucunda otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Görkem Güneyli’nin yönetimindeki 16 AFE 577 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle önce yol kenarında bulunan aydınlatma direğine, ardından da reklam panolarına çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri sürücü Görkem Güneyli’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALI VE SORUŞTURMA PROSEDÜRLERİ

Kazada yaralanan Berkay G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Görkem Güneyli’nin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülürken, kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı. Ayrıca kaza sonrası tek şeride düşürülen yol, takla atan otomobilin kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.