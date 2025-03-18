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Bursa’da Otomobil ve Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Bursa’nın Harmancık ilçesinde, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı bir olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Harmancık Orhaneli yolu üzerindeki Saçaklı Mahallesi’nde gerçekleşti. Olay anında, Harmancık yönünde ilerleyen Yasin B. (26) yönetimindeki 16 GJ 541 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Pektaş (26) yönetimindeki 16 HCN 53 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışma sonucunda Tofaş marka otomobil hurdaya dönerken, durumun aciliyeti nedeniyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kamyonet sürücüsü Mehmet Pektaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere sevk edildi.

TAKİP EDEN ÇALIŞMALAR

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. Olay yerindeki gelişmeler, yetkililer tarafından dikkatle inceleniyor.

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