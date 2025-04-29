Bursa’da Otostop Çeken Traktör Devrildi

TRAFFİK KAZASINDAKİ ACILI KAYIP

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde meydana gelen trafik kazası, 6 ay sonra beklenen acı bir haberle sonuçlandı. Okula gitmek için otostop çekerek bindikleri traktör devrilen 16 yaşındaki lise öğrencisi İsmail Tekin, yaşam mücadelesini kaybetti.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Aktaş köyünden okula gitmek üzere yola çıkan İsmail Tekin ve arkadaşları, 14 Ekim Pazar günü köylerinden okul için servisle yola çıktı. Ancak, bindikleri servis aracının lise öğrencilerine yasak olması nedeniyle ilçe girişinde araçtan inmek zorunda kaldılar. Okula yakın bir mesafede, gençler Ali Aslan’ın kullandığı traktöre otostop çekerek bindi. Traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücü ve beş öğrenci yola savruldu ve yaralandı. Kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ACILI HABER VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER

Kazadan sonra ağır yaralanan İsmail Tekin, Bursa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak 6 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haber, Tekin’in yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. Olayla ilgili olarak savcılık soruşturma başlattı.