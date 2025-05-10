Bursa’da Palet Fabrikası Yangın Geçirdi

PALLET FABRİKASINDA YANGIN

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yer alan bir palet fabrikası, kimliği belirsiz bir nedenle alevlere teslim oldu. Yangın, gece saatlerinde meydana gelirken, itfaiye ekipleri müdahale ederek ormanlık alana sıçramadan söndürüyor.

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi 507. Sokak üzerindeki palet fabrikasında yaşandı. Çıkış sebebi bilinmeyen yangın, kısa süre içinde büyüyerek tesisi sardı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderiliyor. Yangını söndürmek için gelen itfaiye ekipleri, uzun bir mücadele vermek durumunda kalıyor. Alevler, geceyi aydınlatırken, itfaiye ekipleri yangını yaklaşık iki saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alarak söndürmeyi başarıyor.

MADDİ HASAR MEVCUT, CAN KAYBI YOK

Yangında can kaybı yaşanmazken, palet fabrikasında önemli bir maddi hasar oluşuyor. Şu an için yangının çıkış sebebi üzerinde araştırmalar devam ediyor.