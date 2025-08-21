Bursa’da Palyaço Kıyafetli Şahıs Paniğe Neden Oldu

BURSA’DA ÇOCUKLARI KOVALAYAN PALYAÇO KORKUSU

Bursa’da, elinde bıçakla sokakta oynayan çocukları kovaladığı iddia edilen palyaço kostümlü bir kişinin yarattığı panik durumu yaşandı. Şüphelinin sokağa girmesiyle birlikte, iki annenin çocuklarıyla birlikte hızla evlerine kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bu durum üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince derhal inceleme başlatıldı. Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Alaaddin Mahallesi’nde gerçekleşti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMALAR

18 Ağustos tarihinde saat 21.30 sularında, 1. Zindankapı Sokak’taki güvenlik kamerası görüntülerinde, palyaço kıyafetli şüphelinin sokağın başında belirmesiyle birlikte, iki kadının ve üç çocuğun panik içinde eve kaçtıkları görüldü. Kameralarda, şüphelinin tek katlı müstakil evin kapısına gelerek bir süre beklediği ve tam gitmek üzereyken evin penceresine doğru el salladığı da tespit edildi.

MAHALLE MUHTARINDAN AÇIKLAMA

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı mahalle muhtarı Emine Aytekin, kendisine iletilen şikayetler doğrultusunda durumu polise aktardığını belirtti. Aytekin, “Geçen gün ben de evimin balkonunda otururken, aşağıdan geçen palyaço kıyafetli birini gördüm. İleride bir otel olduğu için, oraya eğlenceye gittiğini düşündüm. Ama hal ve hareketleri tuhaftı. Mahalleden birkaç kişiden de şikayet gelince emniyete bildirdim. Tedirginiz” ifadelerini kullandı. Bu gelişmeler, bölgedeki güvenliği artırma konusunda harekete geçilmesini gerektiriyor.