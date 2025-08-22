Bursa’da Palyaço Kıyafetli Şüpheli Yakalandı

Olayın Gelişimi

Bursa’da sokakta oyun oynayan çocukları kovaladığı iddia edilen 17 yaşındaki M.D. isimli şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Çocukların korkup evlerine saklandığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. M.D.’nin ifadesine göre, elinde bıçak değil, bisiklet kornası bulunuyordu. Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Alaaddin Mahallesi’nde gerçekleşti. Palyaço kıyafeti giymiş bir kişinin elinde bıçak olduğu iddiası üzerine çocukları kovalamaya başladığı öne sürüldü.

Güvenlik Kamerasındaki Anlar

18 Ağustos’ta saat 21.30 sıralarında 1. Zindankapı Sokak’ta kaydedilen görüntülerde, palyaço kıyafetli şüphelinin göründüğü andan itibaren, iki kadının ve üç çocuğun kapıyı kapatıp içeri kaçtıkları görülüyor. Tek katlı müstakil evin kapısında bekleyen şüpheli, tam ayrılacağı sırada yeniden geri dönüp evin penceresine doğru el sallıyor. Bu görüntüler, mahalledeki tedirginliği artırdı.

Muhtarın Açıklamaları

DHA muhabirinin ulaştığı mahalle muhtarı Emine Aytekin, şikayetlerin artması üzerine durumu polise bildirdiğini belirtti. Aytekin, “Geçen gün ben de evimin balkonunda otururken, aşağıdan geçen palyaço kıyafetli birini gördüm. İleride bir otel olduğu için, oraya eğlenceye gittiğini düşündüm. Ama hal ve hareketleri tuhaftı. Mahalleden birkaç kişiden de şikayet gelince emniyete bildirdim. Tedirginiz” dedi.

İfadesindeki Detaylar

Şikayetlerin ardından Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatarak M.D.’yi aynı mahallede yakaladı. M.D., animatörlük yaptığını ve düğünlerde palyaço kıyafeti giyerek çalıştığını ifade etti. “Düğünlere, palyaço kıyafetimi giyerek, gidip, geliyorum. O gün sokaktan geçerken çocukları gördüm. Şaka yapma amacıyla saklandım. Sonra saklandığım yerden çıkıp, çocuklara doğru yine şaka yapmak için koşarken, çocuklar panik yapıp içeri girdi. Evin önüne gittiğimde, anneleri çocukların korktuğunu, buradan gitmem gerektiğini söyledi. Ben de özür dileyip, yoluma devam ettim.” şeklinde konuştu. M.D., elinde bıçak değil, bisiklet kornası olduğunu da belirtti.