Bursa’da park yüzünden kavga çıktı

PARA KRİZİ TARTIŞMAYI ATEŞLENDİRDİ

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, iki komşu arasında park meselesi yüzünden yaşanan tartışma, kısa sürede sokağa yayıldı. Taraflar arasındaki kavga sonucunda üç kişi yaralandı ve polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAYIN YEMİNİ MAHALLEDEKİ TARTIŞMA

Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana gelen olayda, park yüzünden komşular arasında süregelen bir gerginlik patlak verdi. İddiaya göre, evinin önünde tezgah açan Mehmet A., bu durumdan rahatsızlık duyarak komşusu Alper Ş.’nin aracının park edilmesine itiraz etti. Taraflar arasındaki tartışma büyüyünce, her iki tarafın yakınları da olaya dahil oldu.

KAVGA VE YARALANMALAR

Yaşanan kargaşa sırasında Alper Ş. bıçakla bacağından yaralanırken, Mehmet A. ve akrabası Fatih A. ise darp sonucu hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ve sağlık ekibi, çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.