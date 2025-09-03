Bursa’da Pastaneye Giden Kadın, Simit Alıp Kaçtı

Olayın Gelişimi

Bursa’da bir pastaneye gelen çarşaflı kadın, “yırtık para” bahaneleriyle dolandırıcılık yapmaya çalıştı. Kasiyeri kandırmaya çalışan şüpheli, işletme müdürünün dikkatli tavrı sayesinde yakayı ele verdi. Cüzdanında sakladığı parayı geri veren kadın, satın aldığı simit ve parasını kasada bırakıp olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. Olay, saat 10.30 sıralarında Yıldırım ilçesindeki Yiğitler Mahallesi’nde bulunan bir pastanede meydana geldi.

Sürecin Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, çarşaflı bir kadın pastaneye gelerek bir simit almak istedi. Kasaya 200 TL veren kadın, aldığı para üstündeki 100 TL’nin yırtık olduğunu iddia etti. Bunun üzerine kasiyer, 100 TL’yi geri alarak kadına yeni bir banknot verdi. Ancak kadın, aldığı yeni parayı cüzdanına gizleyerek, para üstünün eksik olduğunu ileri sürdü. Durumu fark eden işletme müdürü, şüphelinin cüzdanındaki parayı geri istemek zorunda kaldı. Bunun üzerine kadın, simidi ve parayı kasada bırakarak hızla kaçtı.

Güvenlik Kamerasındaki Görüntüler

Pastanenin güvenlik kameralarındaki görüntülerde, şüpheli kadının kasiyeri kandırma çabaları ve ardından parayı cüzdanına saklayarak işletme müdürünün müdahalesi yer aldı. İşletme sahibi Sedat Kapan, “Şüpheli kasaya 200 TL vererek simit aldı. Para üstünü alınca 100 TL’nin yırtık olduğunu söyledi. Görevli ona yeni para verince bu kez parayı cüzdanına sakladı. Eksik para var diyerek tekrar kandırmaya çalıştı. Müdürümüz olaya fark edip müdahale etti. Biz de dışarı çıktığımızda kadının yanında 3 kişi daha olduğunu gördük. Kadın simidi ve parayı bırakıp kaçtı. Daha önce de bu yöntemle birkaç kez karşılaştık. Dalgınlığa gelince fark edilmiyor. Bu tür durumlara karşı herkesin daha dikkatli olması lazım,” dedi.