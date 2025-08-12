Bursa’da Perseid Gök Taşı Yağmuru İzleniyor

PERSEID METEOR YAĞMURU BURSALILAR TARAFINDAN İZLENDİ

Bursa’da gökyüzü meraklıları, yılın en çarpıcı meteor yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmurunu, kentin yüksek noktaları ve sahil alanlarından takip etti. 2025 Gök Olayları Yıllığı’na göre, birçokları binlerce yıl öncesine uzanan kuyruklu yıldızların geçişlerinden kaynaklanan artıklardan oluşan gök taşı yağmurları, her yıl sekiz kez gerçekleşiyor.

GÖKYÜZÜNDEKİ GÖRSEL ŞÖLEN

Quadrantid, Lyrid, Eta Aquarid, Delta Aquarid, Perseid, Orionid, Leonid ve Geminid olarak adlandırılan bu doğa olaylarından en dikkat çekeni ise Perseid meteor yağmuru oluyor. Gök taşlarının yüksek hızlarla dünya atmosferine girmesi ve sürtünme sonucu yanması neticesinde meydana gelen bu görsel şöleni izlemek isteyen Bursalılar, gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerine ve sahil alanlarına akın etti.

KAMP YAPAN VATANDAŞLAR

Bazı kişiler kısa süreli gözlem yaparken, bazıları ise karavan ve çadırlarıyla gelip gece boyunca meteor yağmurunu izlemek için hazırlık yaptı. Bu etkinlik, Bursa’nın gökyüzü tutkunları için unutulmaz bir deneyim sundu.