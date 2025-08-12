Bursa’da Perseid Meteor Yağmuru İzlendi

BURSA’DA METEOR YAĞMURU GÖKYÜZÜ TUTKUNLARINI BİR ARAYA GETİRDİ

Bursa’da gökyüzü meraklıları, yılın en etkileyici meteor yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmurunu kentin yüksek alanları ve sahil bölgelerinden takip etti. 2025 Gök Olayları Yıllığı’na göre, bazıları binlerce yıl öncesine giden kuyruklu yıldızların geçişleri neticesinde ortaya çıkan gök taşı yağmurları her yıl 8 kez meydana geliyor. Quadrantid, Lyrid, Eta Aquarid, Delta Aquarid, Perseid, Orionid, Leonid ve Geminid olarak adlandırılan bu doğal olaylardan en ilgi çekeni Perseid meteor yağmuru olarak biliniyor.

GÖK TAŞLARININ GÖSTERİSİ

Gök taşlarının yüksek hızlarla dünya atmosferine daldığında sürtünme sebebiyle yanması neticesinde oluşan bu muhteşem manzarayı izlemek isteyen Bursalılar, gece saatlerinde kentin yüksek noktalarına ve sahil kısımlarına akın etti. Bazı vatandaşlar kısa süreli gözlemler yaparken, bazıları ise karavan ve çadırlarıyla gelerek gece boyunca meteor yağmurunu izlemek için hazırlandı.