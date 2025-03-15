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Bursa’da Petrol İstasyonunda Kavga Çıktı

BİR PETROL İSTASYONUNDAKİ TARTIŞMA

Bursa’da bir benzin istasyonunda pompacı ile yakıt alan bir sürücü arasında gergin anlar yaşandı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde bulunan istasyonda gerçekleşti. Bir sürücü, aracıyla istasyona yanaştı ve yakıt almak için pompacıya yöneldi.

TARTIŞMA VE KAVGA

Belirlenemeyen bir nedenle, pompacı ile sürücü arasında sözlü bir tartışma başladı. Bu tartışma, kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen müdahale etti ve olayı yatıştırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için hızlı bir şekilde hareket etti. Benzin istasyonunda yaşanan bu gergin anlar, amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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