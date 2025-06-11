Bursa’da Pickleball Finali Heyecanı Var

İlk kez düzenlenen Türkiye Pickleball Ligleri final heyecanı Bursa’da yaşanacak. Türkiye Pickleball Ligleri Türkiye Şampiyonası, 13-15 Haziran tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilecek. Sporun geniş kitlelere ulaşmasını ve her bireyin eşit şartlarda spor yapmasını sağlamayı hedefleyen pickleball, bölge şampiyonalarının ardından yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yapacak. Maçlar, Bursa Mihraplı Pickleball Kortları’nda düzenlenecek. Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilciliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle yapılan bu organizasyon yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda toplumsal kapsayıcılığı, erişilebilirliği ve gönüllülük temelli spor kültürünü temsil eden büyük bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

SPORUN YAYILIMI VE DESTEKLERİ

Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, “2022 yılında başlayan Türkiye pickleball yolculuğu; yüz binlerce kilometrelik seyahat, milyonlarca bireye ulaşan tanıtım çalışmaları ve sayısız gönüllünün emeğiyle bugünlere ulaştı” denildi. “Kimse Geride Kalmasın” anlayışı ile hareket eden federasyon, sporu sadece belirli bir kesime değil; dezavantajlı bireylere, engellilere, kırsal bölgelerde yaşayan gençlere, göçmen çocuklara, bağımlılık riski altındaki bireylere ve afet bölgelerinde yaşayan topluluklara bir umut kapısı haline getiriyor. Bu anlayışın en somut örneklerinden biri, depremden etkilenen illerde hayata geçirilen projelerle ortaya çıkıyor. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep gibi yerlerde kurulan pickleball sahaları, çocuklar için rehabilitasyon, sosyalleşme ve yeniden hayata tutunma aracı oluyor.

BİNLERCE SPORCU YARIŞACAK

2025 yılında başlatılan Türkiye Pickleball Ligleri, 81 ilde binlerce bireyin katılımıyla organize ediliyor. Türkiye Pickleball Ligleri Komitesi öncülüğünde düzenlenen lig karşılaşmalarına 41 ilde 1.500’den fazla sporcu katıldı. 19 Mayıs 2025’te sona eren yerel liglerin ardından, dereceye giren sporcular Ankara, Denizli, Şanlıurfa, Mersin ve Bursa’da düzenlenen bölgesel liglerde yeteneklerini gösterdi. Toplamda 5 kategoride gerçekleştirilen liglerde 8-13 yaş grubu kız ve erkek sporcular, 14 yaş üstü kadınlar ve erkekler, kadın, erkek ve karışık çiftler mücadele etti.

FİNAL MAÇLARI CANLI YAYINLA

Bölgesel liglerde başarılı olan sporcuların katılımıyla yapılacak Türkiye Pickleball Ligleri Türkiye Şampiyonası, ülkenin en iyilerini belirleyerek yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Tüm sporcular, hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Şampiyona için geri sayım başlarken, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek bu organizasyon, canlı yayınlarla milyonlarca izleyiciye ulaşacak. 15 Haziran Pazar günü final maçları HT Spor ve Sportstv üzerinden yayınlanacak.

DAVUT GÜNGÖR: HEDEF HER KÖŞE

Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilcisi Davut Güngör, “2022 yılında başladığımız bu zorlu ama heyecan verici yolculukta, 2 milyondan fazla insanı pickleball ile tanıştırdık. Ülkemizin her şehrine, her kesimine ulaşmak bizim için bir görevdi. Sporu sadece büyük şehirlerde yaşayanlara aitmiş gibi göstermeye çalışanlara inat, sporun köydeki çocuğa da, mülteci aileden gelen gence de, engelli bireye de ait olduğunu gösterdik” dedi. Güngör, “Bugün geldiğimiz nokta yalnızca bizim değil; gönüllülükle çalışan binlerce temsilcimizin ve gönül veren herkesin ortak başarısıdır” ifadelerini kullandı.