Haberler

Bursa’da Pilavdan 40 Kişi Zehirlendi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki çadır kentte, pilav yedikten sonra 40 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, dün saat 13.00 civarında Çayırlı Mahallesi’nde meydana geldi. Burada mevsimlik işçiler konaklıyordu.

PİLAV İKRAMI VE SONRASI

Bir hayırsever, 250 kişinin bulunduğu çadır kente pilav getirip dağıttı. Bir süre sonra işçilerden bazıları mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Hem dün hem de bugün, M.A. ve M.D. adlı iki kişi, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne; 5 kişi ise Yenişehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Talip Olduğu Sane

Bayern Münih, Leroy Sane ile yollarını ayırma kararı aldı. Yıldız futbolcu, güncellenen teklifi reddederek kulübe ayrılma niyetini bildirdi. Sane'nin geçmişi ve kariyeri merak ediliyor.
Haberler

Dem Parti İmralı’ya Ziyaret Hazırlıyor

DEM Partisi, Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda görüşme hazırlığı yapıldığını duyurdu. Bu görüşmenin önemli bir istişare fırsatı olacağını belirttiler. Terörsüz Türkiye için Meclis'te komisyon kurulması gerektiği vurgulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.