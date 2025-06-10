Bursa’da Pilavdan 40 Kişi Zehirlendi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki çadır kentte, pilav yedikten sonra 40 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, dün saat 13.00 civarında Çayırlı Mahallesi’nde meydana geldi. Burada mevsimlik işçiler konaklıyordu.

PİLAV İKRAMI VE SONRASI

Bir hayırsever, 250 kişinin bulunduğu çadır kente pilav getirip dağıttı. Bir süre sonra işçilerden bazıları mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Hem dün hem de bugün, M.A. ve M.D. adlı iki kişi, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne; 5 kişi ise Yenişehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı.