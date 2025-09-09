Bursa’da Polis, Şiddet İhbarında Yaralandı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, aile içi şiddet ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri bir saldırıya maruz kaldı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, polislerin üzerine pitbull cinsi köpeğini saldı. Bu saldırı sonucunda, iki polis memuru yaralandı ve şüpheli tutuklandı. Olay, İvazpaşa Mahallesi’ndeki Pınarbaşı Caddesi’nde gerçekleşti.

Çağrının Nedeni

Edinilen bilgilere göre, Halil A.’nın eşi S.A.’ya şiddet uyguladığı yönündeki ihbar üzerine, polis ekipleri derhal adrese yönlendirildi. Eve gelen polisler, kadını ve çocuğunu almak amacıyla harekete geçince öfkelenen Halil A., yasaklı pitbull köpeğini ekiplerin üzerine saldı. Bu saldırı sonucunda, bir polis memuru bacağından yaralandı.

Gözaltı Süreci

Köpeğin etkisiz hale getirilmesinin ardından Halil A., gözaltına alınmak istendi. Ancak şüpheli, gözaltı sırasında direniş göstererek bir polis memurunu kolundan yaraladı. Olayda yaralanan iki polis, hastaneye kaldırıldı. Şiddet mağduru olan kadın ve çocuğun koruma altına alındığı bildirildi.

Adli Süreç

Şüpheli Halil A., emniyetteki işlemlerinin ardından “görevli memura mukavemet ve mala zarar verme” suçlarıyla tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Halil A.’nın tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesi yönünde hüküm verdi.