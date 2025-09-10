Bursa’da Polisleri Isıran F.A. Tutuklandı

Olayın Gerçekleşme Zamanı ve Yeri

Bursa’da bir tartışma sonrası olaylar gelişti. F.A., eşi S.A. ile yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı polise haber verdi. Olay, Osmangazi ilçesindeki Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi’nde, önceki gün saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Polisin Müdahalesi ve Köpeğin Saldırısı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildiğinde, F.A. evinde bulunan pitbull cinsi köpeğini ekiplere saldı. Köpek, polis memurlarından birini bacağından ısırdı. Bunun üzerine, polisler köpeği etkisiz hale getirmek amacıyla tabancalarını ateşledi ve köpeği vurarak durdurdu. F.A. da bu arada, kendisini gözaltına almak isteyen polislerden birine bacağından ısırarak yara oluşturdu.

Gözaltı Süreci ve Tutuklama

Yaralı polisler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı. F.A., gözaltına alınırken, evde bulunan 6 yaşındaki oğlu da ifadesi için annesiyle birlikte polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘polise mukavemet’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.