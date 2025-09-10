Haberler

Bursa’da Polisleri Isıran F.A. Tutuklandı

Olayın Gerçekleşme Zamanı ve Yeri

Bursa’da bir tartışma sonrası olaylar gelişti. F.A., eşi S.A. ile yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı polise haber verdi. Olay, Osmangazi ilçesindeki Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi’nde, önceki gün saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Polisin Müdahalesi ve Köpeğin Saldırısı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildiğinde, F.A. evinde bulunan pitbull cinsi köpeğini ekiplere saldı. Köpek, polis memurlarından birini bacağından ısırdı. Bunun üzerine, polisler köpeği etkisiz hale getirmek amacıyla tabancalarını ateşledi ve köpeği vurarak durdurdu. F.A. da bu arada, kendisini gözaltına almak isteyen polislerden birine bacağından ısırarak yara oluşturdu.

Gözaltı Süreci ve Tutuklama

Yaralı polisler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı. F.A., gözaltına alınırken, evde bulunan 6 yaşındaki oğlu da ifadesi için annesiyle birlikte polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘polise mukavemet’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

Gebze'de bir kedi denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla belediye çalışanı, halatla kediyi kurtarıp güvenli bir şekilde doğaya geri bıraktı.
Haberler

Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

Eskişehir'de, vatandaşlar ve esnaflar, Odunpazarı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalara karşı tepkilerini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.