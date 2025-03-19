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Bursa’da Ramazan Geleneği Devam Ediyor

IFTAR PROGRAMINA KATILIM

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Görükle Kampüsü’nde düzenlenen iftar etkinliklerine katıldı. Yılmaz, öğrencilerle birlikte orucunu açarak Ramazan stantlarını ziyaret etti ve gençlerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. BUÜ Görükle Kampüsü’nde Ramazan geleneği sürdürülmeye devam ediliyor. İftar programları, farklı mekanlarda düzenlenirken, binlerce öğrenci ve akademik, idari personel yoğun ilgi gösteriyor.

GENÇLERLE PAYLAŞILAN ANLAR

Önceki akşam, Rektör Yılmaz, öğrenci yemekhanesine giderek orucunu gençlerle birlikte açtı. Bu önemli etkinlikte, Nilüfer Kaymakamı Murat Sözen de Yılmaz’a eşlik etti. Orucun açılmasının ardından, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kurulan Ramazan Çadırı ziyaret edildi. Ardından, çim alanda orucunu açan gençlerle bir araya gelinerek sohbetler gerçekleştirildi.

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