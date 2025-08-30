Haberler

Bursa’da Rütbe Terfi Töreni Yapıldı

TERFİ HEYECANI BURSA’DA YAŞANDI

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nda bir rütbe terfi heyecanı yaşanıyor. Vali Erol Ayyıldız’ın katılımıyla düzenlenen törende, bir üst rütbeye yükselen jandarma personeline yeni rütbeleri takdim ediliyor. Tuğgenerallikten tümgeneralliğe terfi eden Bursa İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, yeni rütbesini Vali Erol Ayyıldız’dan alıyor.

TÖRENE KATILIM YÜKSEK OLDU

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan personelin rütbe terfi töreni, birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Erol Ayyıldız, il protokolü ve jandarma personelinin aileleri, törende yer aldı. Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen bu etkinlikte, terfi eden jandarma personeline yeni rütbeleri verildi.

Vali Ayyıldız, terfi eden personeli tebrik ederek, jandarmanın fedakarca görev yaptığını belirtiyor ve başarılarının devamını diliyor. Bursa İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu da başarılı çalışmalarıyla üst rütbeye terfi etti. Tümgeneral rütbesine yükselen Tataroğlu’na yeni rütbesini Vali Ayyıldız ve eşi Fatma Tataroğlu takarak onurlandırıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Beypazarı’nda 30 Ağustos Etkinlikleri Yapıldı

Beypazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Haberler

Karlıova’da Zafer Bayramı Töreni Yapıldı

Karlıova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı. Etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar ve yetkililer katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.