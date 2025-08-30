Bursa’da Rütbe Terfi Töreni Yapıldı

TERFİ HEYECANI BURSA’DA YAŞANDI

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nda bir rütbe terfi heyecanı yaşanıyor. Vali Erol Ayyıldız’ın katılımıyla düzenlenen törende, bir üst rütbeye yükselen jandarma personeline yeni rütbeleri takdim ediliyor. Tuğgenerallikten tümgeneralliğe terfi eden Bursa İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, yeni rütbesini Vali Erol Ayyıldız’dan alıyor.

TÖRENE KATILIM YÜKSEK OLDU

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan personelin rütbe terfi töreni, birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Erol Ayyıldız, il protokolü ve jandarma personelinin aileleri, törende yer aldı. Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen bu etkinlikte, terfi eden jandarma personeline yeni rütbeleri verildi.

Vali Ayyıldız, terfi eden personeli tebrik ederek, jandarmanın fedakarca görev yaptığını belirtiyor ve başarılarının devamını diliyor. Bursa İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu da başarılı çalışmalarıyla üst rütbeye terfi etti. Tümgeneral rütbesine yükselen Tataroğlu’na yeni rütbesini Vali Ayyıldız ve eşi Fatma Tataroğlu takarak onurlandırıyor.