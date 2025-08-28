Bursa’da Saldırgan Bıçağıyla Kaçtı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ŞARTLAR

Bursa’da yaşanan olay, merkeze bağlı Osmangazi ilçesinde bulunan Santral Garaj Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre daha önce aralarında husumet olan iki kişi, bir cadde üzerinde karşılaştı. Saldırgan, elinde bıçakla husumetlisinin yanına doğru yürüyerek bir anda yumruk atıp onu yere serdi.

YARALININ DURUMU VE AMBULANS MÜDAHALESİ

Yere düşen ve kanlar içinde kalan yaralı, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Yaşanan bu şok edici durumu görenler, hemen yere yatan kişiye müdahalede bulunmaya çalıştı. Olay sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMASI VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak amacıyla geniş çaplı bir tahkikat başlattı. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi ve görüntüler, yaşananların ciddiyetini gözler önüne serdi.