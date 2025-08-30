Bursa’da Saldırı: 2 Yaralı, 2 Gözaltı

İKİ SALDIRGANIN PAZARDAKİ HUSUMETLİLERİNE ATEŞ AÇMASI

Bursa’da meydana gelen silahlı saldırıda, pazardan dönen iki husumetli kurşunların hedefi oldu. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler cinayet bürosu ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelilerden biri, sadece bir kişiyi amaçladıklarını, ikinci kişinin ise yanlışlıkla vurulduğunu belirtti.

SALDIRI ANINDA YAŞANANLAR

Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’nde Erdoğan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Pazarda alışveriş yapan H.A. ve Y.K., arkalarından yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu hafif yaralanan iki şahıs, olayın ardından hızla kaçan saldırganlardan kurtulmaya çalıştı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE ARAŞTIRMA

Saldırıdan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Yıldırım Araştırma Büro ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan saha araştırmaları sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Kemalettin A. ve Şener A. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelileri olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Kemalettin A., hedefinin yaralılardan biri değil, Y.K. olduğunu ifade ederek, saldırının yanlışlıkla gerçekleştiğini söyledi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.