Bursa’da Saldırı Girişimini Mahalleli Durdurdu

BARDAMCI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bursa’da Bahattin O., sokakta tartıştığı ve dini nikahla birlikte yaşadığı Vildan H.’nin üzerine benzin dökerek ateşe vermeye çalıştı. Mahalleli, şüpheliyi durdurmayı başardı. Olay, Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi’nde dün akşam saat 23.30 sıralarında gerçekleşti. Bahattin O. ile Vildan H. arasında yaşanan tartışma, korkunç bir duruma dönüştü.

MAHALLELİNİN HIZLI MÜDAHALESİ

Bahattin O., yanındaki benzin bidonunu Vildan H.’nin üzerine dökerek ateşle yaklaşmaya çalıştı. Ancak, çevredeki vatandaşlar şüphelinin müdahalesine anında müdahale etti. Bahattin O., engellenirken “Hep erkekler mi suçlu, kadınların hiç suçu yok mu? Ne olacak şimdi?” şeklinde sözler sarf etti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bahattin O., polis tarafından gözaltına alınırken, Vildan H. ifadesini vermek üzere polis merkezine götürüldü. Bu süreçte Vildan H., çevredeki kişilere, dini nikahla birlikte yaşadıklarını ancak son 15-20 gündür ayrıldıklarını belirtti.

OLAY ANININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Olayın anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin eline aldığı sıvıyı kadının üzerine döktüğü ve çevredekiler tarafından engellendiği sırada yaşanan anlar yer aldı. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.